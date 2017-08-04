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Özgürlük kafilesi İdlib'e ulaştı

Lübnan-Suriye sınırından tahliye edilen rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam üyeleri ve Suriyeli sığınmacıları taşıyan ilk kafile İdlib iline ulaştı

04 Ağustos 2017 Cuma 14:42
Özgürlük kafilesi İdlib'e ulaştı

Lübnan-Suriye sınırında Hizbullah ile Heyet Tahrir Şam (Şam Kurtuluş Kurulu) arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından, yaklaşık 7 bin kişiden oluşan konvoyun ilk kafilesi Suriye'nin kuzeyindeki İdlib iline vardı.

Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal bölgesinden 117 otobüsle dün akşam saatlerinde yola çıkan konvoyun ilk kafilesi İdlib'e ulaştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam üyeleri ve mültecilerden oluşan kafilenin misafirhaneler ve sığınmacı kamplarına dağıtılması bekleniyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Babül Hava Ofisi sorumlusu Şuayip Altun yaptığı açıklamada, "İHH olarak Arsal'dan gelen sivilleri Hama'da karşıladık. Onlara acil gıda malzemeleri ulaştırdık." dedi.

Altun, "Hama iline bağlı Rahcan bölgesindeki karşılama noktasında büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olan sığınmacılara 20 büyük, 20 küçük çadır, 6 bin acil gıda paketi, 10 bin adet 1,5 litrelik su ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin güneybatısında, Lübnan sınırı yakınında yaşayan Suriyeliler, Mart 2011'de iç savaşın patlak vermesinin ardından Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal bölgesine sığınmıştı.

Buradaki kamplara yerleşen yaklaşık 70 bin Suriyelinin Esed rejimi ve müttefiki Hizbullah'ın saldırılarına maruz kalmasının ardından, Heyet Tahrir Şam bünyesindeki bazı silahlı gruplar bölgede örgütlenmişti.

Hizbullah ve Heyet Tahrir Şam arasında yaklaşık 1 aydır süren yoğun çatışmalardan sonra, grubun İdlib iline çekilmesi şartıyla, 27 Temmuz'da ateşkes sağlanmıştı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 14:42
  1. Hizbullah
  2. Hama
  3. Rejim karşıtı silahlı
  4. Babül Hava Ofisi
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