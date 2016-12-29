Özgür düşünceli münevverler lazım

İSMAİL UĞUR / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, millete tepeden bakan ve halkı küçümseyen aydınları eleştirdi. Erdoğan, “Kalıcı olana, baki olana kültürü ve sanatı irfan ve hikmetle yoğurarak ulaşabiliriz. Bunun için milletine tepeden bakan, onu hor gören, saplantılı aydınlara değil gerçekten hür düşünceli ama aynı zamanda kendi tarihi ve milletiyle barışık münevverlere ihtiyacımız vardır. Yaşadığımız diğer krizler gibi kültür, sanat, ilim üretimi krizinden de ancak bu şekilde kurtulabiliriz. Türkiye’nin kendi kültür, sanat, ilim eserleriyle tüm dünyada konuşulacağı ve etkileyeceği günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak, bu doğrultuda yapılan tüm çalışmalara destek oluyorum, olmayı da sürdüreceğim” şeklinde konuştu.

İSTEDİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 2 asırdır arka arkaya maruz kalınan travmalar sonucu beka sorununa odaklanıldığını, diğer hususlara yeteri kadar zaman ayrılamadığını, enerji sarf edilemediğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin son 14 yılının altyapıdan ekonomiye, dış politikadan sağlığa kadar pek çok alanda tarihi başarı hikayeleriyle dolu. Mutlaka eksikler, aksaklıklar vardır ama hayata geçirilen projeler, elde edilen neticeler hakikaten gurur vericidir. Sadece iki alanda arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamamış olmaktan dolayı fevkalade üzgünüm, bunlardan biri eğitimdir, diğeri kültür sanattır. Önümüzdeki dönem bu iki alanı önceliklerimizin en başına çıkarmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyorum. Eğitimle kalıcı hale getirilmemiş, kültür sanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın bizi götüreceği yer zevksizliktir, sevgisizliktir, karanlıktır. Nitekim bunun sancılarını her alanda yaşıyoruz.”

KÜLTÜR SANATTA TAKLİTÇİLİĞE YÖNELDİK

Yeni devleti kurarken kültür sanat konusunda yanlış bir stratejinin tercih edildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İletişim imkanlarının böylesine geliştiği ve yaygınlaştığı bir dönemde elbette kendimizi bir cam fanusun içine hapsedemeyiz, tarihin bir noktasında dondurup bırakamayız. Karşılıklı etkileşim mutlaka olacaktır ama biz bu etkileşimi tek taraflı yaptık. Diğer alanlarla birlikte kültür sanatta da sadece, üzülerek söylüyorum, kopya çektik, taklit ettik, üstelik onları da kötü bir şekilde yaptık. Kendimize ait olanları geliştirmek ve etkileşimi sağlamak şöyle dursun mevcuda dahi sahip çıkamadık. Bu sürecin sonunda ise ne özü ne şekli itibarıyla dünyaya söyleyecek sözü olmayan bir ülke ve toplum haline dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldık.”

DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatın dinamizminin hiçbir alanı boş bırakmadığına işaret ederek, şunları söyledi: “Siz kendi mimarinize sahip çıkmazsanız, bu yönde bir vizyon ve model ortaya koymazsanız, kendinizi gecekondulara, çirkin betonarme binalara, son zamanlarda olduğu gibi modern görünümlü çelik ve cam yığınlarına mahkum olmuş bulursunuz ve bunları konuştuğumuz, görüştüğümüz kişilerin bize karşı tezleri inanın bizi öyle yoruyor, öyle yoruyor ki artık ‘illallah’ der noktasına geliyorsunuz. Çünkü tek şey para, para, para... Siz kendi edebiyatınızı, kendi sinemanızı, kendi müziğinizi, kendi plastik sanatlarınızı üretecek zemini inşa edemezseniz bireysel gayretlerle sınırlı, kurumsallaşamamış dar bir alana sıkışıp kalmış bir kültür sanat ikliminin ötesine de geçemezsiniz. Maalesef bu acı gerçekler başımızı çevirdiğimiz her yerde tüm çıplaklığıyla karşımıza çıkıyor.”

¥Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni renkli görüntülere sahne oldu. Külliye’deki törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödülleri takdim etti. Törende sinema dalında ünlü oyuncu Şener Şen, Edebiyat dalında Mustafa Kutlu, Müzik dalında Erol Parlak, Sosyal Bilimler Dalında Prof. Dr. Kemal Haşim Karpat, Genel Sanatlar dalında Feridun Özgören ödül aldı. Ayrıca merhum Ordinaryus Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver’e de Vefa Ödülü verildi. Salonda sanatçıların arasına giren Erdoğan, yan yana oturduğu Şener Şen ile bir ara sohbet etti. Şen’in konuşmasını yapmadan önce filmlerinden gösterilen bölümler salonu kahkahaya boğdu. Usta oyuncu, konuşmasında toplumsal barış vurgusunda bulunarak, “Doğru hikayelerin toplumda çatışma yerine sevgi ve saygıyı hakim kılacağına inanıyorum. Bu duygu beni ayakta tutuyor. Ödülümü toplumsal barışa katkısı olması adına kabul ediyorum” dedi. Öte yandan; Şen’in Külliye’de ödül almasını hazmedemeyen bazı çevreler, sosyal medyada usta sanatçıyı linç etmeye kalkıştı.