Özgür basın savunucuları nerede?

Bir kaç gazetecinin içeriye alınmasıyla ayaklanan dünya'daki AB, ABD sevici medyacılar El-Cezire'nin Kudüs ofisi kapatılınca yine sus pus oldu! İsrail'in teröre destek veriyor gerekçesi ile gerek kablolu, gerek uydu yayınlarını durduğunu açıkladı.



''Basın özgürlüğü, özgür medya, halkın haber alma hakkı, ifade özgürlüğü'' gibi terimleri kullanıpta eylem yapanların sesi bugün yine çıkmıyor, bağıranlarda duyulmuyor. Çünkü söz konusu İsrail olunca medya birden bire sessizliğe gömülüyor. Dünyanın heryerinde ''El-Cezire ofisi kapatıldı'' haberleri iki, üç cümleyi aşmayacak şekilde tekrarlarla basit bir haber dilinde veriliyor.



Hiç çekinmeden işgal yönetimi İsrail, El-Cezire terörü destekliyor o yüzden kapatıyoruz'da diyebiliyor. Neden terörü destekliyor, Mescid-i Aksa olaylarında istediğiniz haberleri yaptıramadığınızdan dolayımı?



Adım adım, Filistin'i işgal eden İsrail'i sürekli haberlerine taşıyan El-Cezire'yi hedefe koyduran istedikleri haberleri yapmamanızdanmı yoksa teröre destek verdiğindenmi?



Terör kavramı yoksa ABD, İsrail ve İngiltere gibi ülkelerin tekelinde bulunan bir kavrammı? Dünyadaki en çok kan dökülmesine sebeb olan ülkeler ''bu terörist'' diyor. Medya başlıyor manşetlerden haberleri yapıp kuklalıklarını yapmaya. Eğer gerçekten terörist arıyorsak önce İsrail'e ve ABD'ye bakalım onlardan daha büyük terör ve işgal devleti varmı acaba?