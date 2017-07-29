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Özge yeni protezine kavuştu

Antalya'da sol ayağı erken doğum sonrası kesilen ve babasının evin tavanına monte ettiği makaralı düzenekle yürümeyi öğrenen 3,5 yaşındaki Özge, dizi bükülebilen yeni protezine kavuştu. Özge protezine uyum sağlayabilmek için iki hafta eğitim alacak.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:05
Özge yeni protezine kavuştu

Antalya'da sol ayağı erken doğum sonrası kesilen ve babasının evin tavanına monte ettiği makaralı düzenekle yürümeyi öğrenen 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'a yeni protez takıldı.

Babasının yaptığı düzenek sayesinde protez bacağıyla ayakta durmayı öğrenen, bir süredir de Kepez Devlet Hastanesi'nde rehabilitasyon gören Özge Yıldırım'a Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel sahip çıktı. Türel'in yönlendirmesiyle Özge'ye İstanbul'da 14 bin lira maliyetle dizi bükülebilen bir protez yapıldı. Baba Ali İhsan Yıldırım ile İstanbul'a giden 3,5 yaşındaki Özge, yeni protezine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yeni protezine uyum sağlaması için iki hafta eğitim alacak Özge, ardından dizi bükülebilen protezle koşmaya başlayacak. Baba Yıldırım, yaptığı açıklamada, hayallerinin yavaş yavaş gerçek olmaya başladığını söyledi.

Tek hayali kızını koşarken görmek

Kızının bir gülümsemesinin bütün zorlukları unutturduğunu aktaran Yıldırım, "Yeni protez kızıma çok faydalı olacak. Takılan protezin dizi bükülebiliyor. Bu da kızımın ileride rahatça koşabileceği anlamına geliyor. Tek hayalim onu yaşıtlarıyla sokakta koşabildiğini görmek." dedi. Kızının yeni protezine alışma safhasında olduğunu anlatan Yıldırım, dizi bükülen protezle kızının kendisini daha rahat hissedeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aramıştı

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan-İlknur Yıldırım çiftinin 6,5 aylık dünyaya gelen kızları Özge, 8 günlükken kangren sol ayağı "protein C-S" hastalığı nedeniyle kesilmişti. Baba Yıldırım, yanlış iğne sonucu damarı yırtıkları gerekçesiyle özel hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ancak savcılık yeterli delil olmaması nedeniyle dava açılmasına gerek görmemişti.

Salonunun tavanına alüminyum bir düzenek monte eden baba Yıldırım, tekerlekleri olan düzenekten sarkıttığı ipi de kızını taşıyan kemere bağlamış, kızının yürümesini bu şekilde sağlaması haberlere konu olmuştu. Konudan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aileye destek telefonu gelmişti.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:05
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Antalya
  5. Tayyip Erdoğan
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Menderes
  8. Recep Tayyip
  9. Kepez
  10. Menderes Türel
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