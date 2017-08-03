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Özer Hurmacı'nın yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Akhisar Belediyespor'dan Özer Hurmacı ile anlaşma sağladı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:35
Özer Hurmacı'nın yeni takımı belli oldu

Kulüpten alınan bilgiye göre, başkent ekibi Özer ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardı. Mor-sarılı ekibin bonservis bedelini bugün yatırdığı, Özer'in de 2 gün içinde takıma katılmasının beklendiği bildirildi.

Diğer yandan, Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada ise "2016-2017 sezonunda kulübümüzde futbol oynayan Özer Hurmacı, Osmanlıspor'a transfer olmuştur. Katkılarından dolayı teşekkür eder yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Özer, geçen sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilmiş ve yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Yeşil-siyahlı formayla 29 lig maçına çıkan 30 yaşındaki futbolcu, takımına 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:35
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