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Özen: Sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz

Onur Market’te, 2017’nin 4’üncü çeyrek toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

26 Ocak 2018 Cuma 10:56
Özen: Sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz

Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özen, sektörde güçlü olanların değil değişime ayak uyduranların ayakta kaldığına dikkat çekti. Ekrem Özen, kendilerinin de değişim içinde olduklarını ifade etti.Perakende Grup Başkanı Cemal Özen ise Onur Market’in topluma ve perakende dünyasına mal olmuş, sektörde işini iyi yapan ve ülkenin en önemli perakende şirketlerinden biri olduğunu, bundan sonrada sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:56
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