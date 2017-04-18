Özel tim Tunceli'ye indirildi

Tunceli'de helikopter kazası meydana geldi. Polis ve yetkilileri taşıyan helikopterin düştüğü öğrenildi.
Helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat bulunuyordu. AFAD, Tunceli'de düşen polis helikopterinin koordinatlarının belirlendiğini açıkladı. Bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Tunceli'de helikopterin düştüğü değerlendirilen bölgeye en yakın lokasyonda bulunan Kocatepe Karakolu'ndan iki özel timin bölgeye gönderildiği bildirildi.
AFAD bölgede
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye, Tunceli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum'dan 43 AFAD personeli sevk edildi.