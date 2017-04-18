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Özel tim Tunceli'ye indirildi

Tunceli'de helikopterin düştüğü bölgeye en yakın lokasyondaki karakoldan iki özel tim, bölgeye intikal etti.

Özel tim Tunceli'ye indirildi
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:33

Tunceli'de helikopter kazası meydana geldi. Polis ve yetkilileri taşıyan helikopterin düştüğü öğrenildi.

Helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat bulunuyordu. AFAD, Tunceli'de düşen polis helikopterinin koordinatlarının belirlendiğini açıkladı. Bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Tunceli'de helikopterin düştüğü değerlendirilen bölgeye en yakın lokasyonda bulunan Kocatepe Karakolu'ndan iki özel timin bölgeye gönderildiği bildirildi.

AFAD bölgede

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye, Tunceli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum'dan 43 AFAD personeli sevk edildi.

 
EtiketlerDiyarbakırErzincanErzurumTunceliElazığKocatepeErzinPülümür
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:33
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