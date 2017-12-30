Özel şirketler çalışanı sevindirecek

Korn Ferry Hay Group Bilgi Hizmetleri Müdürü Ersin Yıldırım, özel şirketlerin ücret yönetiminde son dönemde enflasyonun çift hanelere ulaşması nedeniyle revizyon yaptıklarına dikkat çekti. Yıldırım, “Aralık ayında yaptığımız araştırmaya göre şirketlerin ortalama 2018 yılında zam oranlarını yüzde 11’e çıkardıklarını ortaya koydu” dedi. En yüksek artış, yüzde 13 ile otomotivde bekleniyor.