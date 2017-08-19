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Özel seçilmiş 2 tabur asker Karadeniz'e gönderildi

Özel seçilmiş askerlerden oluşan 2 tabur asker Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden PKK’lı teröristleri bulmak için Giresun'a gönderildi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 14:23
Özel seçilmiş 2 tabur asker Karadeniz'e gönderildi

Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri, Trabzon’un Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden PKK’lı teröristlerin peşine düştü.

Karadeniz bölgesinde ilk defa operasyonel olarak çalışan timler önceki gün 2 tabur halinde Ankara'dan Giresun Jandarma Komutanlığı emrine gönderildi. Helikopterle bölgeye gönderilen timler, ormanlık alanda terör örgütü mensuplarını arıyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 14:23
  1. Giresun
  2. Eren Bülbül
  3. PKK
  • ......1 sa önce
    Trabzon havalimanından kaldırılacak bayraktar Tb2 anka S silahlı ihalarla mackada olayın meydana geldigi ormanlık alan orta nokta sayılarak ihalarla 250 kmcapta yakıt ihmalsiz 24 saat havada kalma özellikleri ile gündüzgece termal kamera ile aranmalı.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Allah cc muvaffak etsin..amin
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