Özel okula karşı olan sendikacıya bak...

KESK’e bağlı olarak faaliyet gösteren ve her fırsatta özel eğitime karşı olduğunu belirten Eğitim-Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’ın kendi çocuğunu özel okula gönderdiği ortaya çıktı.

Başkanı olduğu sendikanın sitesinde yayınladığı biyografisine “4+4+4 yasasının çıkmasıyla birlikte eğitimin paralılaştırılmasına ve gericileştirilmesine karşı” ifadesini koyduran ve herkese özel okullardan uzak durmaları gerektiğini telkin eden Aydoğan’ın ipliğini Akit pazara çıkarttı. Feray Aydoğan’ın, kendi çocuğunu İstanbul/Kartal’da bulunan bir özel okula gönderdiği ortaya çıktı.

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA