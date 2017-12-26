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Özel okula karşı olan sendikacıya bak...

Her fırsatta özel eğitime karşı olduğunu belirten Eğitim-Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’ın kendi çocuğunu özel okula gönderdiği ortaya çıktı

26 Aralık 2017 Salı 03:13
Özel okula karşı olan sendikacıya bak...

KESK’e bağlı olarak faaliyet gösteren ve her fırsatta özel eğitime karşı olduğunu belirten Eğitim-Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’ın kendi çocuğunu özel okula gönderdiği ortaya çıktı.

Başkanı olduğu sendikanın sitesinde yayınladığı biyografisine “4+4+4 yasasının çıkmasıyla birlikte eğitimin paralılaştırılmasına ve gericileştirilmesine karşı” ifadesini koyduran ve herkese özel okullardan uzak durmaları gerektiğini telkin eden Aydoğan’ın ipliğini Akit pazara çıkarttı. Feray Aydoğan’ın, kendi çocuğunu İstanbul/Kartal’da bulunan bir özel okula gönderdiği ortaya çıktı.

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 03:13
  1. KESK
  2. Eğitim-Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan
  3. Feray Aytekin Aydoğan

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