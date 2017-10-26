Özel lise FETÖ'den kapatıldı

Defterdarlık yetkilileriyle Bornova ilçesindeki okula giden İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 6749 Sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile kapatma kararı verilen lisede gerekli işlemleri yaptı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de işlemler sırasında okul etrafında çevre güvenliği aldı. İşlemler sırasında derste olan öğrenciler, dışarı çıkarıldı.

İzmir'in Bornova İlçesi’nde, bulunan Özel Umut Temel Lisesi, 6749 sayılı kanuna göre



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, FETÖ soruşturmalarının hassasiyetle devam ettiğini, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olabilecek eğitim kurumlarını yakından incelediklerini belirterek, Özel Umut Temel Lisesinde de böyle bir durum tespit ettiklerini, bu nedenle okula el koyduklarını söyledi.

HANGİ MADDEDEN İŞLEM YAPILDI?

Okulun, 6749 sayılı kanunun ikinci maddesi olan "Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen; sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarının üçüncü fıkrasına uyarınca milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılır" maddesine göre kapatıldığı öğrenildi.