Özel Kuvvetlerin yüzde 40'ı öldü

Bağdat hükümetinin özel savaş gücü Musul'u DEAŞ'ten ele geçirmek için verilen savaşta güçlerinin yüzde 40'ını kaybetti.



ABD tarafından eğitilen özel birlik "Terörle Mücadele Servisi" DEAŞ'i Musul'dan atmak için yapılan savaşta ilk saflarda yer alıyordu. DEAŞ'in 2014 yılındaki ilerleyişi esnasında Bağdat hükümeti ordusu neredeyse tamamen yok olmuş, ABD Savunma Bakanlığı ülkede yeniden bir askeri yapı teşkil edebilmek için ciddi bir bütçe ayırmıştı.

8 bin 'özel asker' öldü

Bağdat hükümetinin özel gücü olan birlikler Musul'da ise adeta eridi. DEAŞ'e karşı düzenlenen saldırıda söz konusu birlikler 20 bin kişilik askeri güçlerinin yüzde 40'ına tekabül eden yaklaşık 8 bin kişiyi kaybetti. Askeri hayatı bitirecek yaralar alan askerlerin sayısı da göz önüne alındığında "Terörle Mücadele Servisi"nin kaybının, toplam birliklerinin yarısından çok daha fazla olduğu söylenebilir.



ABD'nin DEAŞ'e karşı savaş için gruba hibe ettiği askeri araçların da ciddi bir bölümü DEAŞ tarafından Musul'da tahrip edildi. İfade edilene göre grubu yeniden eski haline dönüştürebilmek için yeniden büyük bir bütçe ayrılması gerekiyor.



Geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana Musul'da DEAŞ ile İran destekli Şii milisler ve Bağdat hükümeti güçlerinin ABD destekli operasyonu sürüyordu. Bağdat hükümeti şehirde zafer ilan etse de Eski Musul'da bazı DEAŞ menusplarının kaldığı ve yer yer çatışmaların sürdüğü ifade ediliyor.