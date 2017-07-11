Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Özel Kuvvetlerin yüzde 40'ı öldü

Bağdat hükümetine bağlı özel kuvvet güçleri Musul'da DEAŞ karşısında unsurlarının çoğunu kaybetti.

11 Temmuz 2017 Salı 15:20
Özel Kuvvetlerin yüzde 40'ı öldü

Bağdat hükümetinin özel savaş gücü Musul'u DEAŞ'ten ele geçirmek için verilen savaşta güçlerinin yüzde 40'ını kaybetti.

ABD tarafından eğitilen özel birlik "Terörle Mücadele Servisi" DEAŞ'i Musul'dan atmak için yapılan savaşta ilk saflarda yer alıyordu. DEAŞ'in 2014 yılındaki ilerleyişi esnasında Bağdat hükümeti ordusu neredeyse tamamen yok olmuş, ABD Savunma Bakanlığı ülkede yeniden bir askeri yapı teşkil edebilmek için ciddi bir bütçe ayırmıştı.

8 bin 'özel asker' öldü

Bağdat hükümetinin özel gücü olan birlikler Musul'da ise adeta eridi. DEAŞ'e karşı düzenlenen saldırıda söz konusu birlikler 20 bin kişilik askeri güçlerinin yüzde 40'ına tekabül eden yaklaşık 8 bin kişiyi kaybetti. Askeri hayatı bitirecek yaralar alan askerlerin sayısı da göz önüne alındığında "Terörle Mücadele Servisi"nin kaybının, toplam birliklerinin yarısından çok daha fazla olduğu söylenebilir.

ABD'nin DEAŞ'e karşı savaş için gruba hibe ettiği askeri araçların da ciddi bir bölümü DEAŞ tarafından Musul'da tahrip edildi. İfade edilene göre grubu yeniden eski haline dönüştürebilmek için yeniden büyük bir bütçe ayrılması gerekiyor.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana Musul'da DEAŞ ile İran destekli Şii milisler ve Bağdat hükümeti güçlerinin ABD destekli operasyonu sürüyordu. Bağdat hükümeti şehirde zafer ilan etse de Eski Musul'da bazı DEAŞ menusplarının kaldığı ve yer yer çatışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 15:20
  1. deaş
  2. ABD
  3. Bağdat hükümeti
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye sürpriz çağrı!
    1. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye sürpriz..
    2. Taksiciler 10 Temmuz'da 15 Temmuz..
    3. BM'den skandal açıklama!
    4. Türk Hava Yolları’nın Tercihi Yeniden..
    5. Rusya'nın yeni Büyükelçisi: İlk işim..
    6. KAAN’ın yeni modeli A1 satışa sunuldu
    7. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına..
    8. Barzani ile bir kriz daha! Kerkük'e..
    9. Selçuklu altyapı ve asfaltta hedefi aştı
    10. Kayıplara karıştı: Ya kafama..
    11. Ölüm Asteroidi bugün Dünya'yı teğet..
    12. Rusya: Türkiye ile aramızda sorun yok
    13. Güngören AGD Yaz Etkinlerinde İmanlı..
    14. MHP'de 50 kişi istifa ettiğini duyurdu
    15. ABD, Hindistan ve Japonya'dan Çin'e..
    16. Türkiye sınırının dibinde şoke eden..
    17. Fikret Hakan'ın son sözleri ortaya..
    18. Koalisyon güçleri Musul'da sivilleri..
    19. Hollanda: MİT Lahey'de gizli karargah..
    20. Yükselen bir ses: Yalnızca İslam..
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    İran: Masraflarımızı karşılayın