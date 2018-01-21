Otel baskını sonlandırıldı! Hepsi öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Afgan Özal Kuvvetleri gece boyu süren operasyonu başarıyla sonlandırdı. Dört saldırgandan ikisi dün öldürülmüş, otelin içinde saklanan iki saldırgan için geniş çaplı bir çalışma başlatılmıştı.

Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişininse yaralandığı açıklandı. Aralarında 41'i yabancı olmak üzere 153 kişinin tehlike altından olduğu saldırıda kayıp korkulandan neyse ki az oldu.