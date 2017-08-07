Özel kamuflajlı keskin nişancılar onlarca askeri öldürdü

DEAŞ'in propaganda kaynakları geçtiğimiz gün Kerkük bölgesi ile ilgili yeni bir film servis etti.



Kerkük'ün Havice ilçesinde düzelenen keskin nişancı saldırılarını konu alan propaganda filminde hedefte Irak polis güçleri ve Haşdi Şaabi milisleri var.



7 dakika süren propaganda filminde DEAŞ'in keskin nişancıları genellikle özel kamuflajlar içinde görüntülenmiş. Burada örgütün keskin nişancılarının oldukça "profesyonel" hareket ettiği ima edilmeye çalışılmış.

Yine aynı şekilde kullanılan askeri ekimanın da ön plana çıkartılmak istendiği propaganda filminde bu sahnelerin tümü filme sonradan eklenmiş. Yani bu gibi karelerin çoğu saldırı anında kaydedilmiş görüntüler değil.



Yedi dakikalık propaganda filminde Bağdat hükümeti güçlerine yönelik toplamda 13 saldırı gerçekleştiriliyor.

Film incelendiğinde, bölgede Bağdat hükümeti güçlerine karşı gerçekleştirilen en iyi atışların seçildiği anlaşılıyor. Düzenlenen saldırıların bazılarında 2 kişi birden hedef alınıp vuruluyor. Aşağıdaki görüntülerde mevzideki güvenlik güçlerinden ikisi birden DEAŞ'in keski nişancı saldırısının hedefi oluyor.

Aşağıdaki görüntülerde ise Haşdi Şaabi mensubu oldukları ifade edilen 3 kişi DEAŞ'in keskin nişancı veya nişancıları tarafından hedef alınıyor.



Bir Haşdi Şabi mensubu çok ağır bir şekilde isabet alırken, diğer ikisinin durumunu kestirmek bu görüntülerle oldukça güç.



Ayrıca DEAŞ keskin nişancı saldırılarında atışı yapan gerçek kişinin görüntülerini çoğu zaman vermediği için, nasıl bir saldırı şeklinin (kaç kişiyle) kullanıldığını kestirmek güç.

Filmin devamındaki sahnede ise, mevzide yer alan savaşçıların kask kullanmıyor oluşu Bağdat hükümeti güçleri ve Şii milislerin 'profesyonellikten uzak' oluşlarına bir gösterge. Öte yandan sağdaki kişi neredeyse yarım boy hedef verip, DEAŞ keskin nişancısının hedefi oluyor.

Propaganda filminde sadece keskin nişancı saldırılarına ait görüntülere yer verilmemiş. Buradaki görüntüde muhtemelen güvenlik güçlerini taşımakta olan bir araç hem keskin nişancılar hem de diğer uzun namlulu silahlar ile hedef alınıyor.

Filmin ilerleyen kısımlarında DEAŞ mensubu birkaç kişi keskin nişancı saldırıları ile ilgili eğitim alıyor.

Eğitim görüntülerinde örgütün geçtiğimiz dönemde Rakka'dan servis ettiği keskin nişancı filminde olduğu gibi teknik bilgilerden bahsedilmiyor. Daha çok bir keskin nişancıda olması gereken vasıflar dile getiriliyor.

Filmde hedef alınan Bağdat hükümeti güçlerinin çok amatörce hareket ettiğini söylemek mümkün. DEAŞ'in kontrolü altındaki bölgeye sınır olan bir yerde kask ve çelik yelek olmadan nöbet tutan güvenlik güçlerini başka bir şekilde açıklamak mümkün değil.

Aşağıdaki görüntüde ise Bağdat hükümeti güçleri farklı silahlarla yoğun bir şekilde hedef alınıyor. Keskin nişancının atışı ile başlayan saldırı uzun namlulu silah atışlarıyla devam ediyor. Görüntülerde askerlerin içinde isabet alanların olduğu rahatça anlaşılabiliyor.



Hedef alınan güvenlik güçleri silahlarını dahi yanlarına alamadan araçtan uzaklaşıyorlar.

Propaganda filminin en enterasan görüntüsü olarak sayılabilecek bu karede ise, Bağdat hükümeti güçlerinden 8 kişi DEAŞ'e toplu olarak açık hedef oluyorlar. Buradaki saldırı şeklinde ise ilk incelemelerime göre keskin nişancı tüfeği kullanılmıyor. Atışlar uzun namlulu başka bir silah ile seri olarak yapılıyor.

Yine bu görüntülerde de 8 kişi içinden isabet alan kişiler oluyor.

Sonuç olarak, DEAŞ'in Kerkük ile ilgili yayınladığı yeni propaganda filminde, hükümet güçlerinin DEAŞ karşısında yaşadığı ağır kayıpların sebepleri hakkında ipuçları bulunuyor.



Öte yandan propaganda filminde örgütün Ebu Bekir El Bağdadi'den önceki lideri olan Ebu Ömer El Bağdadi ve yardımcısı Ebu Hamza El Muhacir'in ses kayıtlarının da kullanıldığı bilgisini ekleyelim.



Örgütün özellikle zayıfladığı ve büyük toprak kayıpları yaşadığı son dönemde, eski lider kadrosundan olan isimlerin ses kayıtlarının yayınlanması yapının içindeki motivasyonu arttırmaya yönelik olabilir. Propaganda filminde Ebu Ömer El Bağdadi ve Ebu Hamza El Muhacir'e ait ses kayıtları motivasyonu arttırmaya yönelik söylemler içermekte.





Bu analiz Halid Abdurahman tarafından Mepa News okurları için kaleme alındı.