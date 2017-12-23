Özel ışıklandırma yapmışlar! Güvercin kümesinde...
Adana'da bir eve baskın yapan polis, damda kurulan saksı düzeneğini buldu. Bir şüpheli gözaltında...23 Aralık 2017 Cumartesi 09:59
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde güvercin kümesine kurulan özel uyuşturucu düzeneği ortaya çıkarıldı.
Polis, Güneşli Mahallesi'ndeki bir evden sokak satıcılarına skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) temin edildiği bilgisini aldı.
Operasyon düzenlenen evin damında bulunan güvercin kümesinin, uyuşturucu yapımı için Hint keneviri yetiştirmek amacıyla kullanıldığı tespit edildi.
Işıklandırma ve havalandırma cihazlarıyla düzenek kurulduğu tespit edilen kümeste, 14 saksıda ekili genetiği değiştirilmiş esrar imalatında kullanılan kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kümesin çevresindeki güvercinler de toplanarak emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan V.Ş. (40), mahkemede tutuklandı.