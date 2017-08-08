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Özel hastanede yangın korkusu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki özel bir hastanenin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında her hangi bir yaralanma olmadı.

08 Ağustos 2017 Salı 07:52
Özel hastanede yangın korkusu

Yangın Erdemir Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel hastanenin enerji odasında 00.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastaneden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede hastaneye gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, elektrik kurumu yetkililerinin enerjiyi kesmeleri ile birlikte maskelerle enerji odasındaki yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, hastaneyi saran dumanların tahliyesi içinde büyük çaba gösterildi. Hastaneden tahliyeler olma ihtimali üzerine 3 ayrı 112 ve hastanenin özel ambulansı hazır bekletildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, hastanenin enerji odasında çıkan yangını kısa sürede söndürdüklerini ve soğutma çalışması yaptıklarını belirterek, olayda herhangi bir yaralanma yada tahliye işlemi yapılmadığını söyledi.

Yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen bazı hastalara 112 ambulansında hava verildi.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 07:52
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