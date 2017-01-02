Özel harekattan terörist yakalama operasyonu!

Ortaköy’de gece kulübüne saldırı düzenleyen zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, Zeytinburnu’nda operasyon düzenliyor.



Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren ekipler, Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi 63. Sokak'taki eve akşam saatlerinde operasyon düzenliyor.



Özel Harekat polislerinin katılımıyla havadan helikopter destekli düzenlenen operasyon sırasında ekipler adresin bulunduğu sokak ile çevre sokakları tamamen kapattı.



ÇATIŞMA ÇIKTI, BİNADAN ATLADI



Operasyon sırasında atlayarak kaçmaya çalışan bir kişi yaralandı. Atlayan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zanlının kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.