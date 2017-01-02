Özel harekattan 'Ortaköy saldırganı' operasyonu!

Ortaköy’de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenliyor.

Eklenme: 02 Ocak 2017, 22:13
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Ortaköy’de gece kulübüne saldırı düzenleyen zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenledi.

Ortaköy’de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristi arama çalışmaları sürerken, polis Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren ekipler, Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi 63. Sokak'taki eve akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

Özel Harekat polislerinin katılımıyla havadan helikopter destekli düzenlenen operasyon sırasında ekipler adresin bulunduğu sokak ile çevre sokakları tamamen kapattı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polisin saldırganın saklandığı iddia edilen adreste saldırganı bulamadığı öğrenildi.

ÇATIŞMA ÇIKTI, BİNADAN ATLADI

Operasyon sırasında atlayarak kaçmaya çalışan bir kişi yaralandı. Atlayan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zanlının kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

 
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