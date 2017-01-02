Özel harekattan Ortaköy operasyonu! Bir kişi binadan atladı

Ortaköy’de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu’nda operasyon düzenliyor.

Özel harekattan Ortaköy operasyonu! Bir kişi binadan atladı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 23:43
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Ortaköy’de gece kulübüne saldırı düzenleyen zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, Zeytinburnu’nda operasyon düzenliyor.

Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren ekipler, Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi 63. Sokak'taki eve akşam saatlerinde operasyon düzenliyor.

Özel Harekat polislerinin katılımıyla havadan helikopter destekli düzenlenen operasyon sırasında ekipler adresin bulunduğu sokak ile çevre sokakları tamamen kapattı.

ÇATIŞMA ÇIKTI, BİNADAN ATLADI

Operasyon sırasında atlayarak kaçmaya çalışan bir kişi yaralandı. Atlayan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zanlının kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

 
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