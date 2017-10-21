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Özel Harekatçılardan tüyleri diken diken eden yemin

Özel harekat polislerinin yemini, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. İşte göğüs kabartan o görüntüler...

21 Ekim 2017 Cumartesi 17:17
Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 17:17
  1. PÖH
  2. Polis Özel Harekat
  3. Özel harekat yemin
  4. tüyleri diken diken eden yemin
  • fetih1453fetih14531 gün önce
    Rabbim sizleri korusun Sizleri muzaffer eylesin
  • Mamido Mamido 1 gün önce
    Kıskandım vallahi,onlardan biri olmak ne gurur vericidir. Helal olsun
  • Helal olsunHelal olsun1 gün önce
    Maşaallah
  • HızırHızır1 gün önce
    Maşallah allah sayılarını artırsınvatan size minnettar
  • vatanimvatanim1 gün önce
    Allah bilegini bukturmesin.
  • ALPER AYDINALPER AYDIN1 gün önce
    ☪️
  • AdilAdil1 gün önce
    Cok sukur bugunleri de gorduk.
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