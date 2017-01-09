Özel harekatçılar TBMM çevresini sardı

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Meclis, olağanüstü günlerinden birini yaşıyor. 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurul'daki görüşmelerine bugün saat 14.00'te başlanacak.

Teklifin sahibi AK Parti ve MHP ile düzenlemeye karşı çıkan CHP ve HDP'de son hazırlıklar yapılırken, Meclis çevresinde alınan güvenlik tedbirleri dikkat çekiyor.

Kızılay'dan Meclis'e çıkan yollar polis tarafından çelik bariyerlerle kapatıldı. Meclis kapı girişlerine yakın noktalara TOMA ve çevik kuvvet polisi takviyesi yapıldı. Tam teçhizatlı özel harekatçılar eller tetikte bekliyor.

Teklif en az 330 oyla geçerse 2 ya da 23 Nisan’da referandum bekleniyor. En fazla 15 gün sonra paket Meclis’ten çıkarsa Cumhurbaşkanı onayına gidecek. AK Parti’nin 316 oyu üzerine MHP’den fire olur, 14 eksikle paket kalırsa siyaseti yeni bir gündem bekleyecek. Bu durumda referandum için planlanan tarihte erken seçim gündeme gelebilecek.

ZİYARETÇİ YASAĞI



Görüşmelerin 24 Ocak'a kadar sürmesi bekleniyor. O tarihe kadar da Meclis'te ziyaretçi yasağı olacak.