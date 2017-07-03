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Özel Harekat polisleri 'Allah' diyerek şınav çekiyor
Özel Harekat polislerinin 'Allah' zikriyle şınav çektiği görüntüler sosyal medyada bir anda gündem oldu.
03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:18
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:18
Özel Harekat
şınav
allah
zikir
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