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Özel Harekat polisleri 'Allah' diyerek şınav çekiyor

Özel Harekat polislerinin 'Allah' zikriyle şınav çektiği görüntüler sosyal medyada bir anda gündem oldu.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:18
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:18
  1. Özel Harekat
  2. şınav
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