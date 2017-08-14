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Özel harekat polisine dost ateşi! ‘Yanlış kod’ kurşunu…

Erzurum'da, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen ortak operasyonda, bir özel harekat polisi güvenlik güçlerince yanlışlıkla bacağından vurularak yaralandı. Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Operasyon sırasında yanlış bir kod, yanlış bir anlaşmazlıktan dolayı güvenlik güçlerine ait kurşunla bir polisimiz yaralanmıştır. Şükür daha ciddi bir durum yaşanmamıştır" dedi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:53
Özel harekat polisine dost ateşi! ‘Yanlış kod’ kurşunu…

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum ve Ardahan'da görevli Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince alınan istihbarat bilgileri doğrultusunda terör örgütü PKK mensuplarına yönelik ortaklaşa bir operasyon düzenlendiğini söyledi.

Ardahan sınırındaki Erzurum'un Şenkaya ilçesi Beşpınarlar Mahallesi kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda, PÖH mensubu Mehmet Okur Eker'in yaralandığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

'YANLIŞ BİR KOD, YANLIŞ BİR ANLAŞMAZLIK...'

"PKK'ya yönelik operasyonda bir polisimiz kardeş kurşunu ile yaralandı. Çok şükür durumu iyi. Operasyon sırasında yanlış bir kod, yanlış bir anlaşmazlıktan dolayı güvenlik güçlerine ait kurşunla bir polisimiz yaralanmıştır. Şükür daha ciddi bir durum yaşanmamıştır."

Bilmez, polis memuru Eker'in, aynı gün kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edilip evinde istirahate çekildiğini söyledi. Güvenlik güçlerinin olayın yaşandığı bölgede zaman zaman örgüte yönelik operasyonlar yaptığını aktaran Bilmez, şu an itibarıyla bölgede bir olumsuzluk bulunmadığını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:53
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  • OguzsoyluOguzsoylu51 dk önce
    Bu fetonun artik suikast baslasin demesinden hemen sonra olmasi manidar.
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