Özel harekat böyle bastı!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerin ortaklaşa yaptığı operasyona özel harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi.

Evler, çocuk parkları ve kahvehanelerde yapılan denetimlerde bir miktar uyuşturucu pompalı tüfek, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Polisin, Romanların yaşadığı Aydınevler mahallesinde bir kahvehaneye yaptığı baskında arbede yaşandı.

Polisin içeriye girmesine engel olmak isteyenlerle ekipler arasındaki gerginlik kısa sürdü. Polis kahvehanedeki denetimin ardından buradan ayrıldı.