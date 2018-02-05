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Özel Halk Otobüsleri kaldırılıyor mu?

İstanbul Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası gözler yine özel halk otobüsleri üzerine çevrildi. Özel Halk Otobüsü Birliği (ÖHO) yetkilileri, yaşanan olumsuz olayların ardında iyi yetişmiş şoför eksikliği ve kurumsallaşamamak olduğunu vurguluyor

05 Şubat 2018 Pazartesi 08:16
Özel Halk Otobüsleri kaldırılıyor mu?

Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan kazanın ardından tüm gözler özel halk otobüsleri üzerine çevrilmiş durumda. Özel Halk Otobüsü Birliği (ÖHO) yetkilileri, kendileriyle ilgili peş peşe yaşanan olumsuz olayların kurumsallaşamamaktan kaynaklandığını savunuyor. ÖHO yetkilileri eğitimli, bilinçli, iyi yetişmiş şoför bulmakta da zorlandıklarını belirtiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal’ın, kazadan sonra yaptığı açıklamada “Özel Halk Otobüsleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çalışmalar yaptığımızı da beyan etmek isterim” demesi de soru işareti yarattı.

KALDIRILIYOR MU?

Başkanın açıklamasının, özel halk otobüslerinin kaldırılması anlamını mı içerdiğini, bu yönde bir çalışma olup olmadığını sorduğumuz İBB yetkilileri, ÖHO ile ilgili ciddi bir çalışma yapıldığını ancak kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Özel Halk Otobüsleri’nin yaklaşık 35 yıldır İstanbul’da faaliyet gösterdiğini belirten ÖHO Birliği yetkilileri, özel halk otobüslerinde kurumsal bir yapıdan söz edilemeyeceğinin altını çiziyor. Her otobüs sahibinin tek başına işletmeci gibi davrandığ belirtilirken oluşturulacak olan kurumsal kimliğin denetim ve ceza yaptırımı yetkisi olması gerektiğinin de altı çiziliyor.

SON 1 YILDA 44 YARALI, 4 ÖLÜ 

5 Şubat 2017: Fatih’te halk otobüsü kazası: 9 yaralı.

2 Temmuz 2017: Ümraniye’de halk otobüsü eve girdi, ölü ya da yaralı yok.

24 Temmuz 2017: Üsküdar’da halk otobüsü 10 araca çarptı: 11 yaralı.

17 Eyül 2017: Kadıköy’de halk otobüsü araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı.

22 Eylül 2017: Gaziosmanpaşa’da halk otobüsü bariyere çarptı: 4 yaralı.

3 Ekim 2017: Bahçeşehir’de halk otobüsü devrildi: 12 yaralı.

22 Kasım 2017: Ümraniye’de otobüs okul duvarına girdi. Ölü ya da yaralı yok.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 08:16
  1. İstanbul
  2. otobüs
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