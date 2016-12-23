Özel güvenlikte ‘FETÖ’ alarmı

Büyükelçi suikastından sonra özel güvenlik sektöründe FETÖ alarmı verildi. Firmalar şimdi hem mevcut çalışanlarını hem de işe yeni alacakları emekli asker ve polisleri sorgudan geçirmeye başladı

Sabah'ın Haberine göre; Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği ile Securitas'ın Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, yaşanan olaylardan sonra güvenlik talebinde yüzde 10 artış olduğunu söyledi. Kösereisoğlu, hain suikasttan sonra özel güvenlik sektöründe çalışan 7 bin 500 karar verici konumdaki emekli polis ve askerle ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kaygısı oluştuğu bilgisini de paylaştı. "Devlete 20-30 yıl hizmet vermiş emekli asker ya da polisler bu sektörün vazgeçilmez işgücüydü. Bunlara 'Vatanını seven adam' olarak bakıyorduk. Hepsi karar verici konumda" diyen Kösereisoğlu, kamudaki polisin dahi sorgulandığı bir dönemde kendilerinin de bu kişileri sorgulamak durumunda olduğunu söyledi.

KENDİNİ SAKLAYAN OLABİLİR

Emniyet'ten ellerine ulaşan 'meslekten ihraç edilenler' listesi olduğunu ancak liste dışında olup kendini saklayanlar olabileceği ihtimalinin kendilerini kaygılandırdığını belirten Kösereisoğlu, "Yeni işe alımlarda çok zorlanıyoruz. Resmi izi olmayan birini yaftalamak çok zor" dedi.



Kamu-özel sektör birlikte çalışacak Kösereisoğlu, Antalya'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ve 20 farklı ülkeden ilgili temsilcinin bulunduğu toplantıda özel güvenlik elemanlarına terör eğitimi verilmesi için ek bir bütçe çıkarılması kararı alındığını kaydetti. Kösereisoğlu, şu bilgileri verdi: "Toplantıda özel güvenlikle resmi güvenlik görevlilerinin işbirliği yapmaları özellikle 'soft target' denilen insan kalabalığı yoğun olan havaalanı, otobüs ve tren garı, AVM gibi alanlarda güvenliğin sağlanması için akredite kanallardan bilgi aktarımı sağlanması ve bilgi sızıntısının önüne geçilmesi konusunda ortak bir karar alındı. Risk durumunda kamu-özel güvenlik personeli birlikte hareket edecek."

(Sabah)