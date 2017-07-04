Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Özel ekip kuruldu! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek… Topyekün savaş başlatılıyor!

Eylem planı kapsamında internette kumar sitelerine girenlere ağır cezalar verilecek. Cumhuriyet savcısının başkanı olduğu özel bir ekip mücadelede beyin takımı olacak

04 Temmuz 2017 Salı 07:25
Özel ekip kuruldu! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek… Topyekün savaş başlatılıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyuşturucuyla mücadele çağrısının ardından yasadışı bahis-kumarla da topyekûn savaş için de düğmeye basıldı. Hükümet binlerce ailenin parçalanmasına yol açan, gençlerin geleceklerini söndürmesinin yanı sıra ülke ekonomisine de zarar veren yasadışı kumar ve bahisle mücadele için 2 yıllık eylem planı hazırladı.

 İşte 16 başlık;

Organizatörlerin gelirlerine el konulacak.

Kumar oynatılan mülkler mühürlenecek.

Bahis-kumarı özendirici reklamlar yasaklanacak.

Kumar parası havale veya EFT ile gönderilemeyecek.

Yasadışı para transferinde banka kartı, kredi kartı kullanılamayacak.

Özendiren sitelere erişim engeli.

Soruşturmalar için cumhuriyet savcısı başkanlığında özel ekip kurulacak.

Kumar sitelerine girişe izin veren kafelere ağır ceza verilecek.

Bitcoin, ethereum, ripple gibi ödeme kanalları engellenecek.

Bahis sitesine girene uyarı mesajı gelecek.

Reklam yapan siteler erişime kapatılacak.

İhbar sistemi kurulacak.

Arama motorları gözetlenecek, erişim yavaşlatılacak.

Ceza-yaptırımlar artacak.

Kafeler başta olmak üzere her yere afişler asılacak.

Gençler, çocuklar eğitilecek.

İçişleri, Adalet, Maliye bakanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet'in birlikte yürüteceği eylem planı ile illegal yapı ve organizasyonların güç, servet kazanmasının önüne geçilecek. Cumhuriyet savcısı başkanlığında, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ve MASAK, BDDK, GİB, BTK gibi kurum temsilcilerinin de yer aldığı bir ekip mücadelenin beyin takımı olacak.

Kumarda para transferlerinin engellenmesi sürecini MASAK ve BDDK üstlenecek. BDDK kredi kartı kullanımı konusunda da tedbirler alacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kumar reklamı yapılan sitelere erişimi engelleme görevini üstlenecek.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 07:25
  1. internet
  2. internet bahis
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehir 10 dakikada bu hale geldi… İstanbul’a geliyor!
    1. Şehir 10 dakikada bu hale geldi…..
    2. Yeni düzenleme geldi… Bunu yapan..
    3. Sosyal medyada yayılan iddia ortalığı..
    4. Dev zirve öncesinde… Almanya’dan yeni..
    5. Özel ekip kuruldu! O sitelere..
    6. AK Parti engelleri bir bir kaldırdı
    7. Görme engelli semazenin ilahi aşkı
    8. Afrin harekâtı Türkiye için neden..
    9. Madenler keşfedilince kovulduk
    10. ‘Karşılarına dikiliriz’
    11. Adalet isteyenlere bak
    12. FETÖ’nün mankurtu Rubin conisinden..
    13. Böyle olur Batı’nın özgürlük anlayışı
    14. Katar bazı Arap ülkelerini IMO'ya..
    15. Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak..
    16. Rekor yine o ilçede kırıldı!
    17. 'Müslüman müslümanın kardeşidir...'
    18. Fitne zamanı ne yapılır?
    19. Yakıt tankeri patladı! Ölü ve..
    20. Dikkat! Sosyal medyada Demetevler..
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Yürüyüşte dikkat çeken önlem!
    Yürüyüşte dikkat çeken önlem!
    Tek tek tespit edildi! İşte FETÖ’nün trol çetesinin listesi
    Tek tek tespit edildi! İşte FETÖ’nün trol çetesinin listesi