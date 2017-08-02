Özel bölge açıyorlar... O bölgede örtü, peçe, haremlik selamlık yok!

Suudi Arabistan, Kızıldeniz sahilinde yarı özerk “vizesiz özel turistik bölge” kurmayı planlıyor. Planlanan turistik bölgede, kadınlara uygulanan peçe takma zorunluluğu, erkek ve kadınları ayrı ayrı yerde bulunmaları gibi kısıtlamaların kaldırılacağı tahmin ediliyor.

Kızıldeniz’deki özel bölgede, Maldiv Adaları’ndaki gibi dalgıçlık tesisleri, doğal park ve lüks oteller kurulması planlanıyor. Suudi Arabistan Turizm Komisyonu, henüz bu bölgedeki turistlere verilebilecek tüm ayrıcalıkları resmen açıklamadı.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, proje için gerekli sermayeyi sağlayacağını açıkladı ve yarı özerk bölgede uluslararası standartlardaki yasaların uygulanacağını bildirdi.

Fonun idaresi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’da. Salman, Haziran ayında babası Kral Salman’ın veliahtı ilan edilmişti. Prens Salman, ülke ekonomisini petrol gelirlerine bağımlı olmaktan çıkarmak üzere başlatılan reform girişimlerinin idaresinden de sorumlu.

2030 Vizyonu olarak adlandırılan reformlarda turizm önemli bir yer kaplıyor. Bu çerçevede, Kızıldeniz projesinden 15 milyar dolarlık gelir elde edilmesi ve 35 bin kişiye istihdam sağlanması umuluyor.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Six Flags eğlence parklarının ana hissedarlarından, bu nedenle de bu ülkede de kısa bir süre sonra eğlence parkı kurulması bekleniyor.

Kızıldeniz, 200 kilometrelik kıyı alanını kapsayacak.