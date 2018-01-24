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PKK'lı teröristlerin şoka girdiği an!

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'ya ağır darbe vuruldu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:17
PKK'lı teröristlerin şoka girdiği an!

TSK'nın bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı harekatından yeni kareler düştü. Azez'in kuzeyinde yer alan ve güvenlik gerekçesiyle yerini açıklayamadığımız bölgede dün düzenlenen operasyonda çok sayıda terörist ele geçirildi.

TSK'nın özel birlikleri PYD'li teröristlerin bulunduğu mevzilere nokta herekatı düzenleyip hainleri kıs kıvrak yakaladı. Ele geçirilen teröristlerin aciz durumu fotoğraflarla ortaya çıktı.

ÖSO, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hava saldırıları başlatmasının ardından terör örgütü PYD'nin zorla silah altına aldığı bazı üyelerinin kendisine sığındığını bildirdi.

 BAZILARI ÇOCUK YAŞTA

Azez'deki AA muhabirlerinin ulaştığı görsellere göre, örgütten kaçanların bazılarının çocuk yaşta oldukları anlaşıldı.

PYD ZORLA SİLAH ALTINA ALMIŞTI

Terör örgütü PYD/PKK, Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına hız verdiği son haftalarda paniğe kapılarak zorla silah altına alma uygulamalarını artırmıştı.

260 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte PKK/PYD'li teröristlerin yakalanma anı...


Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:17
  1. PYD
  2. afrin operasyonu
  3. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır
  • Ömer halisÖmer halis18 dk önce
    İşte amerikanın ipi ile kuyuya inenlerin sonu artık ibret alın kime hizmet ettiğinizi görün ve hainlik yapmayın
  • MalkoçoğluMalkoçoğlu34 dk önce
    Hakikaten Çapulcu bunlar ...bunlara en gelişmiş silahları da verseniz adamlarda ruh kalmamış ne için savaştığından haberi yok zavallıların cebine 10 dolar koysan bunlar her işi yapar
  • Önce Vatan Önce Vatan 52 dk önce
    SOYSUZ KÖPEKLERİ YAŞATMAYIN BUNLAR NANKÖR HAPİSTEN ÇIKINCA AZGINLIKLARINA DEVAM EDİYORLAR. ŞEYTANIN DÜNYADAKİ P...ÇLERİ
  • neconeco1 sa önce
    çocuk yaştaymış ne çocuğu basın mermiyi bu p..çlere fırsat bulsalar onlar acırmıydı
  • SuatSuat1 sa önce
    Şunların tipine bakın ya hic insan surati varmi bunlarda bire kafir bire deyyuz bire alcak bire hain bire yahudi bire yezid ermeni piccc domuz usagi üstüne scp birakacaksin sıkın kafasina hainlerin
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