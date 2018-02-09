Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Özçekim yapacaktı... Tren çarptı...

Yerel basındaki haberlere göre, 24 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla Samsen istasyonunda raylara çıkarak bir trenin yakınında özçekim yapmaya çalıştı.

09 Şubat 2018 Cuma 18:53
Özçekim yapacaktı... Tren çarptı...

Yerel basındaki haberlere göre, 24 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla Samsen istasyonunda raylara çıkarak bir trenin yakınında özçekim yapmaya çalıştı.

Bu arada alkollü iki arkadaş, raylarda özçekim yaparken karşıdan gelen treni fark etmedi. Trenin çarpması sonucu başından yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının erkek arkadaşı da ağır şekilde yaralandı.

Son yılların modası haline gelen özçekim nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl Hindistan'ın Karnataka eyaletinde üç genç yaklaşan trenle özçekim yapmak isterken trenin altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 18:53
  1. Hindistan
  2. Karnataka
  3. Samsen istasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O isim FETÖ'den beraat etti
    1. O isim FETÖ'den beraat etti
    2. Dergilik ailesi genişliyor
    3. Kağıthane Belediyesi 370 bin ağacı..
    4. Meteoroloji uyardı: yaklaşıyor...
    5. Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın
    6. Savaş çıkaracaklardı, arka arkaya..
    7. Yerli Tank için son uyarı verildi: Bu..
    8. Bakan Çavuşoğlu'ndan harekat vurgusu
    9. Çavuşoğlu: Bugün bertaraf etmezsek...
    10. Yer: Diyarbakır... Herkes buraya geliyor
    11. İran: ABD, DEAŞ'lıları o ülkeye..
    12. Gazze'de artık son noktaya gelindi
    13. Muhalifler öldürmüştü... Cenazesi..
    14. Çukurca'dan acı haber
    15. Rusya koridor açtı DEAŞ saldırdı
    16. Katiller birbirine girdi: ABD savaş..
    17. ABD'den Türkiye ve Tillerson açıklaması
    18. Terör örgütü PKK o kasabayı işgal etti
    19. Oğlunun silah arkadaşına bu soruyu..
    20. Fikret Orman: Maç ertelensin
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin