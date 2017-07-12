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Özcan: Emre’nin Türkiye’deki adresi belli

Dortmund'da geleceği merak konusu olan Emre Mor'la ilgili konuşan menajer Muzzi Özcan, milli futbolcunun kiralanabileceğinin sinyallerini verdi. Özcan, Emre'nin Türkiye'ye gelmesi durumunda ise adresinin belli olduğunu ifade etti.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:21
Özcan: Emre’nin Türkiye’deki adresi belli

Milli futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan genç yıldızın Borussia Dortmund'daki geleceği ve transfer gündemine dair önemli detaylar verdi.

Bein Sports'a konuşan Özcan'ın açıklamaları şöyle;

"Hocası uygun görmüyorsa kısa vadeli bir adım olabilir"

  • "Emre konusunda teklifler var ama şu anda Dortmund’a konsantre, onu bozmuyoruz. Onun düşüncesi fit olmak. 25 Temmuz’a kadar kampı var. Hocası takımda uygun görmüyorsa yeni bir adım olacak ama kısa vadeli bir adım olacak."

"Biraz pişmesi lazım"

  • "Hocası ve Dortmund ondan memnunlar. Ona sürekli destek veriyorlar. Çünkü Emre 6 ay içinde profesyonel oldu. Geçen sene onun için zor geçti. Emre profesyonelliği daha yeni öğreniyor. Biraz pişmesi lazım."

"Gelen teklifleri bekletiyorlar"

  • "Emre de farkında yeteneğinin. Kendisi için en doğru seçimi yapmak istiyor. Doğru bir harita çizmesini istiyoruz ama kulüp bir tarih vermedi. Sadece gelen tekliflerin hepsini cevap vermeden bekletiyorlar. Satılacak bir isim olsa önceden hamlede bulunurlardı."

"Teklifleri değerlendiririz"

  • "Eğer Dortmund ve hocası Emre’yi uygun görmezse ve gelişmesi konusunda sıkıntı yaratacaksa teklifleri değerlendireceğiz."

"Türkiye'de gideceği yer belli"

  • "Emre; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ı yakından takip ediyor. Ama Emre Türkiye’ye gelecekse geleceği yer belli."
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:21
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