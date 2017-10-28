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Özbek'ten Sabri için sürpriz çağrı

Göztepe’de başarılı bir sezon geçiren Sabri Sarıooğlu, Nişantaşı’nda optik dükkanı açtı. Açılışa Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile futbolcular katıldı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 19:39
Özbek'ten Sabri için sürpriz çağrı

Göztepe’nin milli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, futbolculuğunun yanında ticaret ile de yakından ilgileniyor. Başarılı futbolcu, kafe işletmeciliğinin ardından gözlük işine de girdi. Sarıoğlu, İstanbul Nişantaşı’nda ismi ‘Optik optik’ olan yeni dükkanının açılışını yaptı.

Açılışta yıldız futbolcuyu, eski kulübü olan Galatasaray camiası yalnız bırakmadı. Dükkanın açılışına Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, eski yöneticilerden Emir Sarıgül, Galatasaray Futbol Takımı’ndan Ryan Donk, Mariano, Muslera ve Maicon ile dostları katıldı.

Dursun Özbek: “Hiçbir zaman Galatasaraylılar birbirini yalnız bırakmaz”

Açılışta konuşan Başkan Dursun Özbek, Sabri Sarıoğlu’na iş hayatında başarılar dileyerek, “Galatasaray’ın emektarı, Galatasaray’a 21 sene vermiş, hakiki Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu’nun bu açılışında yalnız bırakmak istemedik. Kendisine futbolda gösterdiği başarıyı inşallah ticaret hayatında da gösterir. Bol kazançlar diliyorum. Allah utandırmasın. Çok güzel olmuş burası. Bütün Galatasaraylıları buraya davet ediyorum, bütün gözlük ihtiyacını karşılamak için."

"Hiçbir zaman Galatasaraylılar birbirini yalnız bırakmaz. Bütün camiayı Sabri’ye desteğe çağırıyorum. Sabri’nin Galatasaray’a verdiği emek hiç tartışılmaz. Yönetim olarak da şahsen de Sabri’yi ne kadar sevdiğimi Sabri’nin kendisine sorun” diye konuştu."

Sabri Sarıoğlu:

“Ayrıldık diye sevdamızdan vazgeçmiş değiliz”Dursun Özbek’e açılışa geldiği için teşekkür eden Sabri Sarıoğlu, “Futbol bu, ayrılıklar da olabilir. Herkesin geleceği var. Ayrıldık diye sevdamızdan vazgeçmiş değiliz. Her şey benim için iyi gidiyor. Hem Galatasaray hem de biz ligde iyi gidiyoruz. Şu an her şey bizim için iyi gidiyor” şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 19:39
  1. Dursun Özbek
  2. Sabri Sarıoğlu
  3. Galatasaray

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