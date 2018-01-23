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Özbek'ten kulüp çalışanlarına veda

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlık yarışını Cengiz'e karşı kaybeden Özbek, kulüp çalışanları ile vedalaştı.

23 Ocak 2018 Salı 19:18
Özbek'ten kulüp çalışanlarına veda

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlık yarışını Mustafa Cengiz'e karşı kaybeden Dursun Özbek, kulüp çalışanları ile vedalaştı.

Türk Telekom Stadı'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda kulüp çalışanları ile bir araya gelen Özbek, şunları söyledi:

"Değerli mesai arkadaşlarım, değerli Galatasaraylılar, yaklaşık 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bunun 6 ayı başkan yardımcılığı süreciydi. Galatasaray'a hizmet etmek için var gücümüzü harcadık. 3 sene çok çabuk geçti. Çalışmalarınız ve Galatasaray'a verdiğiniz hizmetler için teşekkür ediyorum. Zaman zaman iyi günler, zaman zaman kötü günler oldu ama 3 sene boyunca sizlerden ziyadesiyle memnun kaldım. Birbirimize haklarımız geçti, sizlerden helallik almaya geldim. Ne hakkım geçmişse helal olsun. Bugüne kadar gösterdiğiniz performansı ve çalışma gücünü Galatasaray'a verdiğiniz desteği bundan sonra da esirgemeyin. Başkanlıklar dönemseldir. Bir dönem ben çalıştım. Şimdi başka bir değerli kardeşim bu görevi üstleniyor. Bana verdiğiniz desteği kendisine de vermenizi istiyorum."

 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 19:18
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