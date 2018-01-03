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Özbeklere ambargo mu uygulanacak?

Özbekistan'da uygulanan yurt dışına çıkma vizesi 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:21
Özbeklere ambargo mu uygulanacak?

Özbekistan'da yurt dışına çıkma vizesinin ne zaman iptal edileceği açıklandı. Özbekistan’da yurtdışında kullanılacak pasaport 1 Ocak 2019' dan itibaren yürürlüğe girecek. Bununla yurt dışına çıkma vizesi de iptal edilmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev, Eylül ayında BM Genel Kuruluna yaptığı konuşmada çıkış vizesini "geçmişin kalıntısı" olarak değerlendirmişti.

BBC Özbek sevisinin haberine göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren Özbekler yurt dışını çıkma talebi ile yetkililere özel rapor da yazmayacaklar. Bununla birlikte, yeni pasaportun geçerlilik süresi henüz açıklanmış değildir.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 16:21
  1. Özbekistan
  2. BM Genel Kurulu
  3. Şevket Mirziyayev
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