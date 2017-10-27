Özbekistan'ın tercihi Türk zırhlısı

Türk savunma sanayisinin önemli zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina ve Sanayi AŞ, yurt dışı pazarlara açılma konusunda önemli bir başarıya imza attı. Şirket ile UzAuto firması arasında bin adet Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracın Özbekistan'da ortak üretimine yönelik mutabakat muhtırası imzalandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti kapsamında, iki ülke şirketleri arasında savunma sanayisi alanında önemli iş birliğine gidildi.

İmzalanan mutabakat muhtırasına göre, Nurol Makina ile UzAuto bin adet Ejder Yalçın zırhlısını Özbekistan'da ortak üretecek. Mutabakat, 24 adetlik hazır alımı ve 3. ülkelere satışı da kapsıyor. Ayrıca ileride başka araç modellerinde de üretim söz konusu olabilecek.

Nurol Makina, tercih sürecinde, fiyat avantajına sahip Rus ve Çinli rakipleriyle yarıştı. Ejder Yalçın zırhlısıyla rakiplerini geride bırakan Nurol Makina, uluslararası pazarlardaki iddiasını ortaya koydu.

İlk ihracat haberi bu yıl geldi

Askeri birliklerle güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla üretilen araç, 2014'te hizmet vermeye başladı.

Yenilenen ve geliştirilen Ejder Yalçın II'nin teslimatları 2016'da gerçekleştirilirken, aynı yıl aracın yeni versiyonu Ejder Yalçın III'ün üretimi tamamlandı.

Geçen sürede iç güvenlikte sayıları hızla artan Ejder Yalçın araçları, yurt dışında da ilgi görmeye başladı. İlk ihracat başarısını bu yıl yakalayan aracın yurt dışındaki ilk alıcısı Tunus oldu.

Yurt içinden gelen talepleri karşılamakla yetinmeyen şirket, Tunus'a yeni ülkeler eklemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu çabalar kapsamında yurt dışındaki zorlu testlerde kendini ispat etmeye çalışan Ejder Yalçın, aynı zamanda güçlü rakiplerle yarışıyor.

Zırhlı araç ihtiyacını karşılama arayışındaki yaklaşık 10 ülkenin, sınıfında en yüksek koruma seviyesiyle dikkati çeken Ejder Yalçın ile ilgilendiği belirtiliyor.