Özbekistan'dan Güney Kore atağı

Özbekistan ve Güney Kore liderleri iki ülke arasında geliştirilecek işbirliği konularını görüştü

Özbekistan'dan Güney Kore atağı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 15:55
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Özbek hükümeti basın servisi Perşembe günü Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev’in Güney Kore'nin geçici devlet Başkanı Hwang Kye-Ahn ile 2017 yılında ikili işbirliği perspektiflerini görüştüğünü haber verdi.

Resmi açıklamada,"5 Ocakta Güney Kore tarafının girişimiyle iki lider arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Şevket Mirziyayev ve Hwang Gye iki ülke arasında siyasi, ticari, ekonomik, mali ve teknik, yatırım, kültürel ve insani alanlarda çok yönlü işbirliğinin genişlemekte olduğu konusunda mutabık kaldılar” denildi.

Özbek lider Şevket Mirziyayev’in yakın dönemde Guney Kore’ye bir ziyaret yapacağı da bildirildi.

 
EtiketlerÖzbekistanGüney Kore
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