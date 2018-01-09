Özbekistan'da yeni döneme giriliyor...

Jahon haber ajansı Özbekistan Meclisinin alt kanadı olan Yasama Kurulunun ilk okumada "Arabuluculuk" yasa tasarısını kabul ettiğini duyurdu.

Tasarı ülkede bağımsız kişilerin - arabulucuların katılımı ile uyuşmazlıkların çözülmesinin alternatif yollarının geliştirilmesi için yasal koşulların oluşturulmasını ve yargı yükünün azaltmasını öngörüyor.

Özbek milletvekillerine göre, uyuşmazlıkların çözülmesinde arabuluculuğun kullanılması anlaşmazlıklarda taraf olan tarafların ticari kuruluşlar, sade vatandaşlar ve çeşitli örgütlere zaman kazanma ve dava masraflarını azaltma imkanını verecek.

Bu süreçte avukatlar ve mahkeme devreye girmeyecek ve taraflar davayla ilgili devlete ücreti ödemeden, karşılıklı avantajlı şartlar altında aralarında ortaya çıkan anlaşmayı uygun bir yerde ve kısa zamanda hızlı ve ucuz bir şekilde çözme fırsatı bulacaklardır. Böylece, taraflar anlaşmazlığı hızla çözme fırsatı buluyorlar.