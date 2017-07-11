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Özbekistan’da vize işlemleri güncelleniyor

Özbekistan’da Dışişleri Bakanlığı Özbek vatandaşlarının yurtdışında çalışma izinlerinin kolaylaştırılması ve konsolosluk hizmetlerinde on-line düzenine geçilmesinin ön çalışmalarına başladı

11 Temmuz 2017 Salı 22:34
Özbekistan’da vize işlemleri güncelleniyor

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili kurumlarla bir toplantı düzenleyerek vatandaşların yurt dışına çıkışında uygulanan vizelerin iptali konusunu görüştüğü bildirildi. Dağılan Sovyetlerin ardından Özbekistan bu tür vizeyi uygulamaya devam eden tek ülke olarak biliniyor.

Dışişleri Bakanlığı basın servisinden bildirildiğine göre, toplantıda Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev’in talimatı ile Dışişleri Bakanlığı'nın Özbek vatandaşlarının yurtdışında çalışma iznini kolaylaştırması ve konsolosluk hizmetlerinde on-line düzenine geçilmesinin detayları da değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov geçen hafta internet üzerinden yurt dışında yaşayan Özbek vatandaşlarıyla bir toplantı yapmış ve toplantıya katılanların yüzde 9,5'i vize işlemlerinin kolaylaştırılmasını talep etmişti.

Özbekistan’da 2017 yılı halk ile mülakat yılı olarak ilan edilmişti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 22:34
  1. ÖZBEKİSTAN
  2. Sovyetler
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