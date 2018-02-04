Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Özbekistan'da gazeteci ve aktivist Dilmurod Sayidov 9 yıl sonra serbest

Özbekistan'da gazeteci ve aktivist Sayidov 9 yıllık mahkumiyetinin ardından serbest kaldı.

04 Şubat 2018 Pazar 09:22
Özbekistan'da gazeteci ve aktivist Dilmurod Sayidov 9 yıl sonra serbest

Özbekistan'da faaliyette bulunan "Ezgulik" insan hakları derneği yetkilisi Abdurahman Taşanov, yaptığı açıklamada, gazeteci ve aktivist Dilmurod Sayidov'un mahkeme kararıyla, mahkumiyet süresi dolmadan salıverildiğini duyurdu. Taşanov, cezaevinden tahliye edilen ve sağlık durumu iyi olan Sayidov'un Taşkent'teki evine gittiğini bildirdi.

Taşanov, Sayidov'un "Ezgulik" insan hakları derneğinin siyasi mahkumların serbest bırakılmasına yönelik çabaları ve uluslararası toplumun baskısı sonucunda serbest kaldığını ifade etti.

Sayidov, 2009 temmuz ayında dolandırıcılık iddiasıyla 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Özbek makamları, Dilmurod Sayidov'un serbest bırakılma gerekçesiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ülkede son bir yılda muhalif fikirleriyle bilinen Samandar Kukanov, Camşid Karimov, Murad Jurayev, aktivistler Azam Farmonov ve Azam Turgunov ile gazeteciler Salican Abdurahmanov ve Muhammed Bekcan serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 09:22
  1. Özbekistan
  2. aktivist
  3. Dilmurod Sayidov

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişli'de hamile eşini dövdü, hastaneden böyle kaçtı
    1. Şişli'de hamile eşini dövdü,..
    2. Villa havuzunda telef olmuş hayvanlar..
    3. 'Menbiç'e de gireceğiz, Fırat'ın..
    4. Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı..
    5. Terörist İsrail Ordusu'ndan tehlikeli..
    6. Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu için..
    7. Yarıyıl tatili yarın sona eriyor
    8. Eskişehir'de FETÖ operasyonu
    9. Hakkari şehidi, memleketi Niğde'ye..
    10. Türkiye Pakistan'daki terör..
    11. Teslim olan teröristin fotoğrafında..
    12. Terörist aşığı Alman vekillere tokat..
    13. İstanbul'da yük gemisi karaya oturdu
    14. Mersin'de sahte deterjan operasyonu: 3..
    15. Suriye’deki savaşın kaybedeni..
    16. Menajeri duyurdu! 'Nagatomo İnter'e..
    17. AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu,..
    18. Üretici ülkelere seramik ihracatı
    19. CHP'de yine aynı şeyler olacak
    20. Tankımızın saldırıya uğradığı bölge..
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı