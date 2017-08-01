Özbekistan'da bir ilk... İlk kez Tv'de...

Özbekistan’da, 30 Temmuz’da yayınlanan televizyon programında ülkenin merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un siyaseti sert şekilde eleştirildi. Programda, Kerimov’un “her zaman komşu ülkelerle üstünlüğünü kanıtlamak üçün lider statüsü için yarıştığı, bunun da bugünkü Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev’in çözmeye çalıştığı sorunlara yol açtığı ifade edildi.

Kırım Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev’in doğum gününde yayın hayatına başlayan “Uzbekiston 24” kanalında yaınlanan “Tahlilnoma” programının ilk bölümünde İslam Kerimov’un yürüttüğü politika sert eleştiriye tabi tutuldu. Programda, Kerimov’un hataları yüzünden ülkenin karşılaştığı sorunları bugün yeni Cumhurbaşkanı Mirziyayev’in çözdüğünden söz edildi.

Ozodlik Radyosu’nun haberine göre, program devamında İslam Kerimov’un adı hiç dile getirilmezken, siyaseti eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ekonomi, sosyal, manevi ve tarım alanına kadar toplumun her alanının analizini yapan program katılımcıları, Kerimov yönetimi sırasında yapılan hatalar ve eksiklikleri eleştirdi.

Söz konusu yayına kadar devlet kanallarında Kerimov’a yönelik övgüyle bahsedilirken ve onun yönetimi sırasında bağımsız Özbekistan’ın elde ettiği başarılardan söz edilirken, “Tahlilnoma” programında, Kerimov’un yönetimi sırasında ülkenin her alanda krizle karşılaştığı ileri sürüldü ve durumun yeni cumhurbaşkanının son 8 ay içinde hayata geçirdiği reformlar sayesinde iyileşmeye başladığı savunuldu.