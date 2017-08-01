Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Özbekistan'da bir ilk... İlk kez Tv'de...

Özbekistan'da "Tahlilnoma" programı katılımcıları, Kerimov'un yürüttüğü politikayı eleştiri yağmuruna tuttu.

01 Ağustos 2017 Salı 22:05
Özbekistan'da bir ilk... İlk kez Tv'de...

Özbekistan’da, 30 Temmuz’da yayınlanan televizyon programında ülkenin merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un siyaseti sert şekilde eleştirildi. Programda, Kerimov’un “her zaman komşu ülkelerle üstünlüğünü kanıtlamak üçün lider statüsü için yarıştığı, bunun da bugünkü Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev’in çözmeye çalıştığı sorunlara yol açtığı ifade edildi.

Kırım Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev’in doğum gününde yayın hayatına başlayan “Uzbekiston 24” kanalında yaınlanan “Tahlilnoma” programının ilk bölümünde İslam Kerimov’un yürüttüğü politika sert eleştiriye tabi tutuldu. Programda, Kerimov’un hataları yüzünden ülkenin karşılaştığı sorunları bugün yeni Cumhurbaşkanı Mirziyayev’in çözdüğünden söz edildi.

Ozodlik Radyosu’nun haberine göre, program devamında İslam Kerimov’un adı hiç dile getirilmezken, siyaseti eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ekonomi, sosyal, manevi ve tarım alanına kadar toplumun her alanının analizini yapan program katılımcıları, Kerimov yönetimi sırasında yapılan hatalar ve eksiklikleri eleştirdi.

Söz konusu yayına kadar devlet kanallarında Kerimov’a yönelik övgüyle bahsedilirken ve onun yönetimi sırasında bağımsız Özbekistan’ın elde ettiği başarılardan söz edilirken, “Tahlilnoma” programında, Kerimov’un yönetimi sırasında ülkenin her alanda krizle karşılaştığı ileri sürüldü ve durumun yeni cumhurbaşkanının son 8 ay içinde hayata geçirdiği reformlar sayesinde iyileşmeye başladığı savunuldu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 22:05
  1. Özbekistan
  2. Kerimov
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya'ya yayılan casusluk ağı...
    1. Dünya'ya yayılan casusluk ağı...
    2. Balkanlarda yeni Yugoslavya mı..
    3. Çanakkale'de deprem oldu
    4. Türk sanayisine gizli ambargo!
    5. Turkcell SUPERBOX’la ev internetini..
    6. Kazakistan'da darbeciler protesto edildi
    7. Filistin Devlet Başkanı, Hamas..
    8. İlk Türkçe özel gazete Ceride-i..
    9. İsrail sadece kurşun atarak öldürmüyor
    10. ABD'den 'Esed' açıklaması
    11. Galatasaray'da Lucescu gelişmesi
    12. Trafikte rüşvete adli kontrol
    13. Bakanlık'tan Forbes Dergisi'ne çok..
    14. Otogaza 20 kuruş zam kapıda
    15. Marmara'da köpek balığı yoğunluğu
    16. Büyükerşen'e saldırıda 3 kişi tutuklandı
    17. Elazığ'da ihtiyaç sahiplerinden ücret..
    18. Korkuteli'de kaza: 7 kişi yaralı
    19. İsrail: Patrikaneyi kiralama hakkı var
    20. İsrailler'den Kudüs'te 'egemenlik..
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    Dilmen: Cumhurbaşkanımız, Şenol Güneş kararına...
    Dilmen: Cumhurbaşkanımız, Şenol Güneş kararına...
    Milli Takım anlaşmaya vardı
    Milli Takım anlaşmaya vardı
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı