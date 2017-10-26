Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Meclis'i ziyaret etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, "Özbekistan Ali Meclisi ve TBMM'nin büyük işlere hazır olduğunu ve bu konuda iradenin bulunduğunu vurgulamak istiyorum." dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, TBMM'yi ziyaret ederek, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü.

Kahraman, Mermerli Salon'da gerçekleşen görüşmede yaptığı konuşmada, Mirziyoyev'in ziyaretiyle TBMM'yi şereflendirdiğini belirtti.

İki ülke yetkilileri arasındaki temasların hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Kahraman, "Kardeş, temelli dost iki ülkenin arasındaki münasebetlerin özlenen seviyeye ulaşması için gayret etmek hepimizin görevi. Sizler bu gayretin önderi oluyorsunuz." ifadesini kullandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise Özbekistan heyetine karşı sergilenen misafirperverlikten dolayı şükranlarını sunarak, TBMM'nin, Türkiye'nin politikasında ve reformlarında aldığı rolü takdir ettiklerini dile getirdi.

Bundan 25 yıl önce TBMM'nin 72. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine büyük bir heyetle katıldığını anımsatan Mirziyoyev, Özbekistan heyeti tanıtıldığında bütün salonun ayağa kalkarak kendilerini alkışlamasını hala unutamadığını ve heyecanlandığını söyledi.

Bunun, Türkiye'nin Özbekistan'a olan itibarını gösterdiğini belirten Mirziyoyev, bu durumun dili ve tarihi bir olan iki halkın akrabalığını yansıttığını vurguladı.

Mirziyoyev, "25 sene geçtikten sonra da sizin büyük bir siyasetçi, reformcu olmanızı, Türkiye'nin dünya topluluğunda kendi yerini bulmasını ve halk diplomasisi alanında da yaptığınız işleri yüksek takdir ediyoruz." dedi.

Şavkat Mirziyoyev, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile vardıkları mutabakat çerçevesinde, Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi ve TBMM arasında imzalanacak muhtıranın büyük başlangıçlara vesile olması için bugün Mecliste bir araya geldiklerini ifade etti.

Mirziyoyev, "Her iki ülkenin de Özbekistan'ın Ali Meclisi ve TBMM'nin büyük işlere hazır olduğunu ve bu konuda iradenin bulunduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke parlamentosu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kahraman ve Mirziyoyev daha sonra, TBMM'de 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında hasar gören yerleri gezdi.

Mirziyoyev, Şeref Holü bahçesinde hasar gören alana çiçek koydu.

TBMM Başkanı Kahraman, Mirziyoyev ve beraberindeki heyete, Genel Kurul salonunu da gezdirdi.

Kahraman, basın mensuplarının Meclis Başkanlığı seçimi takviminin başlayacağını hatırlatması üzerine, "Başladığında ben size isimleri söyleyeceğim." dedi.

Kendisinin aday olup olmayacağı sorusuna da Kahraman, "Başladığında isimleri söyleyeceğim." yanıtını verdi.