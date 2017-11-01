Özbekistan: ABD'deki saldırı için...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev, ABD'nin New York kentindeki terör saldırısıyla ilgili soruşturmaya destek vermek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mirziyayev, New York'ta yaşanan terör saldırısı dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a başsağlığı mesajı yolladı.

Mirziyoyev, mesajında, terör saldırısında masum sivillerin ölmesinden üzüntü duyduğunu kaydederek, söz konusu çirkin ve acımasızca cinayeti hiçbir şeyle aklamanın mümkün olmadığını bildirdi.

Terör ve aşırıcılığa tolerans gösterilemeyeceğine işaret eden Mirziyayev, "Özbekistan, bu terör saldırısıyla ilgili soruşturma işlerine destek vermek için elinden geleni yapmaya hazır. ABD halkına tam dayanışma duygularımızı iletiyoruz." ifadesine yer verdi.

ABD medyası, polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, saldırganın Özbekistan'dan 2010 yılında ABD'ye gelen Sayfullo Saipov olduğunu duyurmuştu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin yaralandığını açıklamıştı.