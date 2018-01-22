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Özbek medyasında Afrin harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Özbek basınında da geniş yer buldu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:02
Özbek medyasında Afrin harekatı

Vodiymedia.uz haber sitesi, “ABD bayrağı teröristlere kefen olacak: Zeytin Dalı Harekatı ile Erdoğan ABD'nin oyununu bozdu” başlığı ile okuyucularına duyurduğu haberde harekatın başlatılması nedenlerini geniş şekilde anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “ABD sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Bizi engelleyemeyecekler. Biz sıradan bir çadır devleti değiliz” ifadelerine yer verdi. Haberde ayrıca, Başbakan Bınali Yıldırım'ın “Türkiye'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir” sözleri de aktarıldı.

Qalampir.uz haber sitesi ise harekatı, “Türkiye, Afrin'de terör örgütlere karşı savaşa başladı” başlığıyla haberleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin Harekatı ile ilgili açıklamasını aktaran haberde, Erdoğan'ın Batılı ülkelere sert eleştirileri de yer buldu.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 12:02
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