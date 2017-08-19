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Özbek köy konağı ve taziye evi açıldı

Aziziye Belediyesi’nin mahalle statüsündeki köylerden Özbek’e kazandırdığı köy konağı ve taziye evi Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile İlçe Başkanı Ensar Coşkun’un katıldığı törenle hizmete açıldı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:17
Özbek köy konağı ve taziye evi açıldı

Aziziye Belediyesi mahalle statüsündeki köylerden Özbek’e kazandırdığı köy konağı ve taziye evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Orhan, ilçe merkezinde olduğu gibi köylerde de hizmet ve yatırımlarının devam ettiğini ifade ederek, “Özbek mahallemize yaptığımız ziyaretlerde bizleri ya evlerinizde ya da okulda misafir ediyordunuz. Bu bağlamda yaptığımız son ziyarette bir köy konağı ve taziye evi sözü vermiştik. Rabbim nasip etti ve bu sözümüzü yerine getirdik. İşte ilçe başkanımız, meclis üyelerimiz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte bu hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. Daha önce de Özbek Mahallemizde yol çalışması yaptık. Bu hizmetle birlikte mahallemizin önemli bir sorunu kalmadığı gibi, talepler ve beklentileri noktasında da muhtarımızla istişarelerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

Başkan Orhan, köy konağı ve taziye evinin Özbek Mahallesi’ne hayırlı olması temennisiyle sözlerini tamamladı.

COŞKUN: GÜZEL VE HAYIRLI BİR HİZMET

AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun da, güzel ve hayırlı bir hizmetin açılışı için bir arada bulunduklarını kaydederek, “Bu önemli hizmetin ve yatırımın altını imza atan, emek veren, organize eden kıymetli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bu hayırlı ve güzel hizmetlerin de devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Özbek Mahalle Muhtarı Erol Çelebi ise, mahallesine yapılan hizmetler ile açılışı yapılan köy konağı ve taziye evi için Başkan Orhan ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından imamın yaptığı duayla köy konağı ve taziye evi hizmete açıldı.

Açılışın ardından köy konağı ve taziye evinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Orhan, ilçe başkanı Coşkun ve beraberindekiler, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek mahalledeki çalışmaları yerinde inceledikten sonra toplu fotoğraf çektirerek mahalleden ayrıldılar.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:17
  1. AK Parti
  2. Aziziye
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