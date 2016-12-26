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Özbek: Çin'den gelecek teklifleri bekliyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Özbek oyuncu satmadan transfer yapamayacaklarını, Çin'den gelecek yüksek teklifleri beklediklerini açıkladı.

Özbek: Çin'den gelecek teklifleri bekliyoruz
Eklenme: 26 Aralık 2016, 10:48
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek; Telegol programına stat, Riva, Florya ve transfer durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Riva ve Florya son kurşunumuzdu"

  • "Riva ve Florya'dan 50 milyon dolar beklentim var. Bu bir arsa satışı değil. Riva'nın imarlığı ve Florya'nın imarsız bedeli 508 milyon lira. Riva ve Florya son kurşunumuzdu. Başka hiçbir şey Galatasaray'ı kurtaramazdı. Borç yükü başka türlü çözülemez"

"Tesisi kendimiz yapacağız"

  • "Florya'dan çıkıp Avrupa'nın en modern tesisine taşınacağız. Tesislerimizdeki sahalar bize yetmez. Henüz yeri belli değil. Görüşmelerimiz sürüyor. Tesisi kendimiz yapacağız"

"Uzun süre başkanlık yapmayacağım"

  • "Paranın kokusunu alanlar ortaya çıkmaya başladı. Uzun süre başkanlık yapmayacağım. Riva ve Florya için imzalar atılsın. İsim hakkını yüzde 100 aldıktan sonra devam etmek istemiyorum. Borç sorunu çözüldüğünde beni bu koltuktan ederler. 2023 yılına kadar olan tüm yayın, loca gelirleri Ünal Aysal döneminde harcandı"

"Satmadan transfer yapamayız"

  • "Riekerink ile devam edeceğiz. Muslera, Sneijder ve Podolski'ye teklif yok. Kimseyi satmadan transfer yapamayız. Çin'den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz"
 
EtiketlerGalatasarayAvrupaÇinRivaÜnal AysalGalataMuslera
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