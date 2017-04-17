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Ozan , Uçan ve Yiğithan'a 3 teklif birden!

Ozan Tufan, Salih Uçan ve Yiğithan Güveli'ye Avrupa'dan talip var. Alavesin Ozan için rakam istediği, Sampdorianın Salihin bonservisine 2 milyon euro ödemeye hazır olduğu, Ajaxın ise Yiğithana karşılık 1 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı.

Ozan , Uçan ve Yiğithan'a 3 teklif birden!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 10:15

Fenerbahçe, transfer bütçesi oluşturmak için para yapabilecek ne kadar oyuncusu varsa satmaya hazır. Robin van Persie, Emmanuel Emenike, Miroslav Stoch, Josef de Souza, Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Roman Neustadter ve Salih Uçan talipleri çıkması halinde elden çıkartılması planlanan oyuncular arasında.
 
Ancak bu oyuncular için Salih dışında sarı-lacivertli kulübün kapısını şu ana kadar ciddi bir teklifle çalan olmadı. Salih'e ise Çizme'den Sampdoria'nın talip olduğu ortaya çıktı. İtalyan temsilcisinin, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisine karşılık 2 milyon euro ödemeye hazır olduğunu Fenerbahçe yönetimine bildirdiği öğrenildi.
 
Fenerbahçe'ye satış listesinde olmayan iki oyuncusu için daha teklif geldiği ileri sürüldü. İspanya'dan Alaves'in Ozan Tufan'a talip olduğu ve bonservisine karşılık rakam istediği, Ajax'ın ise genç stoper Yiğithan Güveli için 1 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 35'lik bir teklifle F.Bahçe'nin kapısına dayandığı vurgulandı.
 
Fotomaç

 
EtiketlerFenerbahçeAvrupaİtalyaİspanyaF.Bahçe
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