Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu!

Ozan Tufan’ın yeni takımı belli oluyor. Aykut Kocaman’ın kadro dışı bırakmasının ardından transfer listesine koyulan, menajeri Ahmet Bulut ile yollarını ayırıp Fali Ramadani ile anlaşan genç futbolcu İspanya’nın Real Betis takımına imza atmak üzere.



Yeşil-Beyazlılar’ın transferde 1 numaralı hedef olarak belirlediği Ozan ile el sıkıştığı öğrenildi.



Real Betis, 22 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için yöneticilerini İstanbul’a gönderecek. Bu hafta kulüplerin de anlaşma sağlaması ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. (Fanatik)