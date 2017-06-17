Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı isteyen Portekiz şampiyonu Benfica'yla anlaşmaya çok yakın.17 Haziran 2017 Cumartesi 11:57
İki sezon önce Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulüpten ayrılıyor.
ANLAŞMA AN MESELESİ
Benfica, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor. NTV Spor'un haberine göre; yapılan görüşmeler sonucunda sarı-lacivertliler ile Portekiz kulübü anlaşmaya yakın görünüyor.
Son pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılması bekleniyor.
TRANSFERE HARCANACAK
Fenerbahçe, Ozan'ın transferinden gelecek parayla yapılacak transferler için kaynak oluşturmuş olacak.