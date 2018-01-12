Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli 95 milyon TL

Aktif değeri 1 milyar TL olan Fenerbahçe'de oyuncuların değerleri futbolcu lisans hakları ve marka değerleme raporu uluslararası bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik şirketine hazırlatıldı. A Takımı oyuncuları için en düşük ve en yüksek değerler belirlenirken Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’ın değeri dikkat çekti.

Geçen sezon en düşük 7.8 milyon TL en yüksek ise 22.8 milyon TL değerle Fenerbahçe’nin en değerli oyuncusu kabul edilen Ozan zirvedeki yerini bırakmadı. Sözleşmesinde 21 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Ozan için uzmanlar en düşük, 11.3 milyon TL, en yüksek ise 34.9 milyon TL’lik değer belirlediler. Ozan’ın değerindeki TL artışının en önemli nedeni ise dolar’ın yükselişi olarak dikkat çekiyor.

Neto ve Janssen’in kiralık oldukları için dahil edilmediği listede Ozan’ı en düşük 17.6 milyon TL, en yüksek ise 31.3 milyon TL’lik değeri ile Giuliano, en düşük 18.1 milyon TL, en yüksek 29.2 milyon TL’lik değeri ile Josef ve en düşük 9.6, en yüksek 24.4 milyon TL’lik değeri ile Alper takip ediyor.

Valbuena, Soldado ve Skrte gibi daha popüler isimlerin değerlerinin düşük olmasının en önemli nedeninin ise yaşları ve aldıkları yüksek ücretler.