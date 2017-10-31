Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ozan Tufan'ın hareketi sosyal medyada alay konusu oldu

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın Kayserispor maçı esnasında yaptığı hareket tartışma konusu oldu.

31 Ekim 2017 Salı 13:29
Ozan Tufan'ın hareketi sosyal medyada alay konusu oldu

Fenerbahçe'nin milli yıldızıOzan Tufan, 45. dakikada atığı gol sonrası tribünlere doğru armanın olduğu sol bölge yerine sağ bölgeyi öpmesi sosyal medyada alay konusu oldu. Bir kesim de dudağını sildiğini iddia etse de pek doğru bulunmadı.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 13:29
  1. Fenerbahçe
  2. Ozan Tufan

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soylu: Türkiye tek gündemi terör olan bir ülke değildir
    1. Soylu: Türkiye tek gündemi terör olan..
    2. Zonguldak’ta şiddetli yağmur sonrası..
    3. Ozan Tufan'ın hareketi sosyal medyada..
    4. Fenerbahçe son 5 sezonun en kötü..
    5. Süt ürünlerinde yüzde 25 fiyat artışı
    6. Benzine yapılan zamlar haddini aştı
    7. Onlarca öğrenci hastanelik oldu
    8. Umut Bulut, Fenerbahçe'ye 10. golünü..
    9. Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda..
    10. Çorlu'da eğitim uçağı düştü
    11. İtalyan usulü dolandırıcılık
    12. İsrail askerleri yine terör estirdi:..
    13. Seri katil dokuz kişiyi parçalara..
    14. Hindistan’da mide şikayetiyle gitti,..
    15. Başbakan'dan CHP'li sözcüye tokat gibi..
    16. Putin, Stalin'i eleştirdi: Mazur..
    17. İbadi: Peşmerge'ye iki seçenek sunuyorum
    18. Turizm gelirleri tavan yaptı
    19. Recep Altepe'nin yerine Mevlüt Uysal..
    20. Tarım ürünleri ithalatı yüzde 12,5 arttı
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    'Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım'
    'Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım'