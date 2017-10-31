Ozan Tufan'ın hareketi sosyal medyada alay konusu oldu
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın Kayserispor maçı esnasında yaptığı hareket tartışma konusu oldu.31 Ekim 2017 Salı 13:29
Fenerbahçe'nin milli yıldızıOzan Tufan, 45. dakikada atığı gol sonrası tribünlere doğru armanın olduğu sol bölge yerine sağ bölgeyi öpmesi sosyal medyada alay konusu oldu. Bir kesim de dudağını sildiğini iddia etse de pek doğru bulunmadı.
Ozan Tufan burada dudaklarını mı siliyor, yoksa armayı mı öpmeye çalışıyor? Hakikaten bi an olsun kararsız kaldım. pic.twitter.com/eMoZTzTvde— Yasin Yıldırım (@stoperdim) 31 Ekim 2017